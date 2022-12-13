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Коммерсантъ FM
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Денису Маякову вменили слияния и поглощения

Стартовал суд над известным девелопером, обвиняемым в махинациях

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение по существу громкого уголовного дела экс-главы холдинга Imagine Estate Дениса Маякова, являвшегося в недавнем прошлом также владельцем целого ряда крупных торговых комплексов и экспертом на рынке слияний и поглощений. Ему вменяются хищение торговых площадей в ТЦ «Метромолл» на Дмитровском шоссе стоимостью более чем 460 млн руб. и два эпизода мошенничества при продаже помещений бывшего Московского завода автоагрегатов. Свою вину бизнесмен, как и двое его предполагаемых подельников, не признает. Он убежден, что причиной уголовного преследования стал конфликт с его бывшим партнером, признанным следствием потерпевшим. Впрочем, представители последнего утверждают, что следователи нашли достаточно доказательств виновности господина Маякова.

На днях в Басманном суде столицы под председательством судьи Валентины Левашовой прошли предварительные слушания по уголовному делу девелопера, а в понедельник состоялось первое заседание, на котором началось рассмотрение материалов по существу. Стоит отметить, что сам процесс стартовал лишь с третьей попытки после затянувшейся почти на полтора года «процессуальной паузы». Как сообщал “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила составленное следователями ГСУ ГУ МВД по Москве обвинительное заключение и направила дело в суд еще в июле 2021 года. В особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинялся не только сам господин Маяков, но и работавшая ранее с ним в качестве топ-менеджера ряда компаний Ольга Воронецкая и директор ЗАО «Московский завод автоагрегатов» (МЗАА) Андрей Новиков.

Первому из фигурантов инкриминировали три преступных эпизода, а остальным — по два, не связанных друг с другом, но якобы совершенных вместе с господином Маяковым. Фигуранты изначально находились под арестами, а сейчас — подписками о невыезде.

Предполагалось, что процесс пройдет в Симоновском суде. Однако тот переадресовал дело в Басманный, посчитав, что неверно указано место окончания преступления — регистрации якобы похищенных торговых площадей. На это же потом указал и Басманный суд, вернув материалы в прокуратуру для «работы над ошибками».

Напомним, что Денис Маяков был задержан почти три года назад по обвинению в обмане владельцев ЗАО «Аверс-М» и одного из его бенефициаров — предпринимателя Антона Агафонова, владевшего помимо прочего почти 770 кв. м площадей в ТЦ «Метромолл-2» на Дмитровском шоссе. По версии следствия, господин Маяков был в курсе работы компании, в частности, он знал о договоре купли-продажи 97% акций фирмы. В этих условиях он в 2014 году совместно с якобы назначенной на пост гендиректора ЗАО с его помощью Ольги Воронецкой предложил акционерам продать площади в ТЦ, которые оценивались более чем в $6 млн. Однако в подготовленном договоре, как посчитали следователи, стояла уже другая сумма — около $3,9 млн (140 млн руб. по тогдашнему курсу). Кроме того, документ не предусматривал залога, а имущество переходило новому собственнику — якобы подконтрольному господину Маякову ООО «Торгнед» — всего за $500 тыс. (18,7 млн руб.). Фактически лишь эти деньги, по мнению ГСУ ГУ МВД по Москве, «Аверс-М» и получил. Между тем торговые площади оказались у ООО «Торгнед», которое разделило их на 17 отдельных помещений, причем в результате реконструкции их размеры увеличились на 70 кв. м.

В итоге, как посчитало следствие, ущерб владельцев «Аверс-М» составил более 462 млн руб. Роль лидера организованной преступной группы в ГСУ отвели господину Маякову, так как именно он якобы разработал планы, корректировал их, привлекал соучастников и контролировал их действия. Позже ему, как сообщал “Ъ”, предъявили обвинение еще в двух эпизодах мошенничества, совершенных вместе с директором МЗАА Андреем Новиковым. Речь шла о продаже двух небольших помещений завода в 2013–2015 годах в общей сложности за 9 млн руб. Деньги перечислены были, но владельцы площади их не получили, так как они оказались в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит».

Получить оперативный комментарий у защиты Дениса Маякова “Ъ” не удалось: его адвокат сослался на необходимость предварительного согласования с подзащитным. Однако, по данным “Ъ”, он, как и другие фигуранты дела, свою вину категорически отрицает. Ранее представители бизнесмена заявляли, что считают предъявленное обвинение незаконным и необоснованным, а причиной уголовного преследования называли конфликт с Антоном Агафоновым.

В свою очередь, представляющая интересы компании «Аверс-М» как потерпевшей стороны адвокат коллегии адвокатов «Дефенс» Екатерина Астафьева заявила “Ъ”, что после изучения материалов уголовного дела считает: вина подсудимых полностью доказана следствием.

«Адвокаты подсудимых в предварительном слушании заявляли ходатайства о возврате дела. Мы возражали, так как считаем, что для этого нет оснований и подобные ходатайства направлены на затягивание процесса, что нарушает права потерпевшего на рассмотрение дела в разумный срок»,— сообщила госпожа Астафьева, особо отметив, что суд отказал адвокатам подсудимых.

Стоит также отметить, что недавно тот же Басманный суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру холдинга Imagine Estate Ирине Ивановой, обвиняемой в мошенническом хищении нескольких десятков миллионов рублей в рамках шести преступных эпизодов. Ранее она была приговорена к шести годам заключения за аферы при продаже площадей в ТЦ, включая «Метромолл», а Денис Маяков проходил по делу свидетелем. Но приговор был отменен, и материалы отправили на пересмотр. В сентябре этого года ее приговорили к пяти годам общего режима, но освободили от наказания в счет уже отбытого в СИЗО и под домашним арестом. По данным “Ъ”, полностью признавшая свою вину госпожа Иванова дала в свое время изобличающие своего бывшего шефа показания и теперь будет свидетелем на его процессе.

Еще несколько лет назад Денис Маяков считался одним из ведущих специалистов на московском рынке слияний и поглощений, управления имуществом и пр. До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», а позже создал Imagine Estate, куда он внес торговые центры «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale. Все эти активы в 2015 году отошли девелоперской компании Glincom, а у господина Маякова остались торгцентры «Акварель», «Прага», «Лето», «Метромолл-2» и бизнес-центр Imagine Plaza. Они находились под управлением High Street, которая также принадлежала господину Маякову до тех пор, пока он и практически все его компании не были признаны банкротами.

«Мы по-прежнему настаиваем на непричастности к предъявляемым обвинениям, вину не признаем в полном объеме,— сказал адвокат Дениса Маякова Максим Никитин.— Считаем, что дело ангажированное, специально инициированное с целью достижения коммерческих интересов в корпоративном конфликте. Это дело — вопиющий случай, когда уголовно-правовую систему используют для достижения коммерческих интересов в бизнес-конфликте. Соответствующее обращение мы подали в "Опору России", оно зарегистрировано и находится в работе. Все это уголовное преследование — пример явного нарушения поручений президента России в отношении участия органов следствия в корпоративных конфликтах предпринимателей».

Сергей Сергеев

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