WSJ: Amgen и Horizon Therapeutics близки к крупнейшей фармацевтической сделке года

Американская биотехнологическая компания Amgen близка к покупке ирландской фармацевтической компании Horizon Therapeutics, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По данным издания, переговоры находятся на финальной стадии, а о договоренности может быть объявлено уже сегодня. В рамках соглашения Horizon будет оценена более чем в $20 млрд, утверждает WSJ, что сделает слияние двух компаний крупнейшей сделкой года в фармацевтической отрасли.

В покупке Horizon, которая разрабатывает лекарства для лечения редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний, были заинтересованы три компании — Amgen, Sanofi и Johnson & Johnson. Последняя вышла из борьбы за Horizon неделю назад, а в минувшее воскресенье из переговоров вышла и французская Sanofi.

Horizon базируется в Дублине, при этом акции компании котируются на NASDAQ, а большая часть продаж приходится на американский рынок. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 47%, до $3,23 млрд.

Для Amgen это будет вторая в нынешнем году крупная покупка производителя препаратов для лечения редких аутоиммунных заболеваний. В августе компания объявила о выкупе ChemoCentryx за $3,7 млрд.

Кирилл Сарханянц