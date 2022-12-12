Минцифры будет искать утечки данных в Telegram

Подведомственный Минцифры НИИ «Интеграл» заказал доработку системы мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональных данных. Тендер был объявлен 29 ноября и обновлен 9 декабря, его стоимость составляет 170,6 млн руб. Исполнитель должен закончить работы до 30 сентября 2023 года.

По итогам доработки система должна подключить новые источники данных, содержащих адреса фишинговых ресурсов, обработку информации из базы данных вновь зарегистрированных доменных имен (все русскоязычные ресурсы вне зависимости от доменной зоны); кроме этого, создан компонент «Инкубатор» — возможность визуального сравнения скриншотов страниц старой и новой версий ресурса, уведомления об изменениях на ресурсе.

Также система должна помочь оперативно выявлять утечки данных, предоставляя место выявления, время, уникальность, сведения о характере персональных данных, сведения о порядке распространения утекших данных. Список открытых источников, как следует из тендерной документации, должен включать: Twitter-аккаунты с публикациями индикаторов, репозитории Github, Telegram-каналы, публичные анонимайзеры (proxy, vpn, tor).

Татьяна Исакова