Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксплуатация ярославского колеса обозрения приостановлена после аварии

Инспекция административно-технического надзора Ярославской области возбудила дело после аварии на колесе обозрения в Ярославле об административном правонарушении с проведением расследования, которое установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям владельцам аттракциона. Эксплуатация колеса приостановлена.

Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

Как сообщили в инспекции, вынесено решение о приостановлении государственной регистрации аттракциона по причине аварии.

«Возобновление государственной регистрации аттракциона будет осуществлено после предоставления эксплуатантом аттракциона в адрес инспекции акта оценки технического состояния аттракциона, выданного специализированной организацией после устранения последствий аварии, осмотра и его пробного пуска»,— пояснили в ведомстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 11 декабря колесо обозрения высотой 65 метров остановилось из-за замыкания. В двух кабинках находились четыре человека, из которых двое дети. На эвакуацию застрявших людей спасателям потребовалось 4 часа.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...