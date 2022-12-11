Застрявшие на колесе обозрения люди 4 часа находились без отопления

В Ярославле закончилась эвакуация двух взрослых и двух детей с колеса обозрения, которое остановилось сегодня днем из-за замыкания. Как пояснили в мэрии города, когда произошло замыкание, отопление также отключилось. Днем в городе средняя температура воздуха составляла минус 4-5 градусов.

В МЧС по Ярославской области сообщили, спасение людей заняло порядка четырех часов. Было принято решение об эвакуации при помощи пожарного автомобиля.

«Всех спасали при помощи пожарной авто-люльки, как только появилась техническая возможность»,— рассказали в МЧС. На месте работали две бригады: пожарные и центр гражданской защиты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что колесо обозрения остановилось из-за того, что произошло замыкание в щитке управления и он вышел из строя.

Алла Чижова