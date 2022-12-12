Google исключила Россию из проекта по поиску самых популярных запросов

Корпорация Google исключила Россию из списка стран, участвующих в проекте «Год в поиске». В его рамках компания к концу года представляет список из наиболее популярных запросов в стране. О принятом решении ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Google определяла самые популярные запросы в России с 2016 года. Среди стран, в которых Google также не подводит итоги года, Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда.

В общемировом рейтинге 2022 года самым популярным запросом в Google стала игра-головоломка Wordle. На втором месте — матчи по крикету между Индией и Англией, на третьем — Украина, на четвертом — королева Великобритании Елизавета II. Наиболее «запрашиваемой» персоной в 2022 году стал актер Джонни Депп.

Лаура Кеффер