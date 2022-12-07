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Коммерсантъ FM
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Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало слово «Wordle»

В годовом отчете Google, в котором представлены наиболее популярные запросы пользователей поисковой системы, отмечается, что чаще всего в 2022 году люди искали слово «Wordle». Это название браузерной словесной головоломки, принадлежащей The New York Times Company.

В новостной повестке пользователей Google больше всего интересовали события на Украине. В топ-3 популярных новостных тем года также попали «Смерть Елизаветы II» и «результаты выборов».

Наиболее «запрашиваемой» персоной в 2022 году ста Джонни Депп, судебный процесс с участием которого широко освещался весной этого года. Актриса Эмбер Херд, выступавшая ответчицей в разбирательстве с господином Деппом, в рейтинге Google заняла третье место — между ними расположился актер Уилл Смит, также оказавшийся в центре резонансного скандала этой весной.

В рейтинге популярных среди интернет-пользователей спортсменов — теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, а также футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.

В 2021 году в Google чаще всего искали новости об Афганистане, самой популярной «поисковой» персоной стал актер Алек Болдуин, а самым часто запрашиваемым словом стало NBA — название североамериканской баскетбольной лиги.

Андрей Сапожников

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