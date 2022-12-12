Зеленский рассказал Байдену про уничтоженную наполовину энергоинфраструктуру Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл подробности его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся 11 декабря. В ходе беседы, как отмечается в сообщении, господин Зеленский проинформировал американского коллегу, что на Украине уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры.

В ходе разговора Владимир Зеленский также обратил внимание на необходимость формирования эффективной противовоздушной обороны. Украинский президент призвал господина Байдена сделать «все возможное», чтобы помочь защитить мирное население Украины и критическую инфраструктуру страны, следует из сообщения пресс-службы украинского президента.

В сообщении отмечается, что «формула мира», которую господин Зеленский представил на саммите G20 в середине ноября, направлена на мирное урегулирование конфликта. Для достижения этой цели украинский президент также выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Во время выступления на саммите G20 Владимир Зеленский предложил десять шагов для возобновления мира на Украине. В частности, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров назвал предложенные Владимиром Зеленским условия нереалистичными.

О том, что происходит на 292-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».