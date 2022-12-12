Главные новости к утру 12 декабря

Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым своим днем на посту президента Сербии из-за ситуации в Косово. По его мнению, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово и международное сообщество не обращает на это внимания. МИД Германии обвинил Белград в обострении ситуации, премьер Сербии Ана Брнабич назвала позицию Берлина абсурдной.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским приветствовал его заявление о готовности к «справедливому миру». Господин Зеленский сообщил, что в ходе переговоров удалось достичь «сильных договоренностей».

Госдума готовит новые поправки к УК и КоАП для борьбы с иностранным влиянием, узнал «Ъ». Предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. О причинах

В Москве наблюдаются «сверхинтенсивные осадки», сообщили в Комплексе городского хозяйства. Общее количество осадков может составить больше 40% месячной нормы. Из-за погодных условий задерживаются и отменяются авиарейсы, поезда, ожидаются задержки трамваев.

Власти обсуждают возможность снижения объемов строительства в рамках второго этапа расширения БАМа и Транссиба с их переносом на более поздний срок. В частности, предлагается заметно сократить мероприятия на БАМе, что приведет к снижению планового грузопотока на Ванино-Совгаванский узел. Подробнее

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о риске рецессии в США в 2023 году. По ее мнению, в стране обеспечена «полная занятость» и поэтому нет необходимости в том, чтобы экономика росла так же быстро, как это происходило после пандемии.

Минздрав составил список слов, которые нельзя говорить пациентам при записи на прием, выяснил «Ъ». Фразу «ваша проблема», по мнению авторов рекомендаций, нужно заменить «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией». Вместо фраз-обвинений «Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)» или «Что вас еще не устраивает?» нужно извиниться и спросить, чем еще можно помочь. О рекомендациях

Королевской семье рекомендовано не контактировать с посольством, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его мнению, отношения между странами находятся на очень низком уровне.

В России прошла новая волна блокировок сайтов. Реестр на прошлой неделе пополнился 15 тыс. записей. Значительная доля требований о внесудебной блокировке приходится на ведомство, название которого не раскрывается. Правозащитники предполагают, что речь идет о Генпрокуратуре. О блокировках

О предстоящих 12 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».