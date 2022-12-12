Главные анонсы 12 декабря

Единственный российский танкер с нефтью, находящийся у Босфора, как ожидается, совершит вход в пролив.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с послами стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

В Москве пройдет заседание Совета Государственной думы России.

В Турцию, как ожидается, прибудет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Власти Курской области с 12 декабря запретят продажу и запуск фейерверков. Запрет действует до конца января.

Международный валютный фонд опубликует отчет об объемах долговых обязательств в мире за 2022 год.

Украину посетит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

В Совбезе ООН в Нью-Йорке пройдут дебаты по деятельности Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Права требований по потребительским кредитам, выданным Ситибанком, перейдут «Уралсибу».

В Белоруссии Национальный банк исключит евро из корзины иностранных валют.

В Москве мировой суд Хамовнического района рассмотрит административный протокол Роскомнадзора, составленный в отношении организации дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии Яндекса» об административном правонарушении, связанном с обработкой персональных данных.

В Минске городской суд начнет рассмотрение первого уголовного дела в рамках заочного производства в отношении администраторов экстремистского формирования «Черная книга Беларуси», которые находятся за пределами страны.

Рестораны «Вкусно — и точка» запустят в ряде городов РФ в продажу детские наборы «Кидз Комбо» — аналог «Хэппи Мил», в качестве подарка в наборы войдут книги с головоломками.

В Белгородской области начнется вещание первого в России «Фронтового радио» Z-FM.

Будет спилена главная новогодняя елка страны, которая украсит Соборную площадь Кремля.