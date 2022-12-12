Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 12 декабря

Единственный российский танкер с нефтью, находящийся у Босфора, как ожидается, совершит вход в пролив.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с послами стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

В Москве пройдет заседание Совета Государственной думы России.

В Турцию, как ожидается, прибудет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Власти Курской области с 12 декабря запретят продажу и запуск фейерверков. Запрет действует до конца января.

Международный валютный фонд опубликует отчет об объемах долговых обязательств в мире за 2022 год.

Украину посетит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

В Совбезе ООН в Нью-Йорке пройдут дебаты по деятельности Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Права требований по потребительским кредитам, выданным Ситибанком, перейдут «Уралсибу».

В Белоруссии Национальный банк исключит евро из корзины иностранных валют.

В Москве мировой суд Хамовнического района рассмотрит административный протокол Роскомнадзора, составленный в отношении организации дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии Яндекса» об административном правонарушении, связанном с обработкой персональных данных.

В Минске городской суд начнет рассмотрение первого уголовного дела в рамках заочного производства в отношении администраторов экстремистского формирования «Черная книга Беларуси», которые находятся за пределами страны.

Рестораны «Вкусно — и точка» запустят в ряде городов РФ в продажу детские наборы «Кидз Комбо» — аналог «Хэппи Мил», в качестве подарка в наборы войдут книги с головоломками.

В Белгородской области начнется вещание первого в России «Фронтового радио» Z-FM.

Будет спилена главная новогодняя елка страны, которая украсит Соборную площадь Кремля.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...