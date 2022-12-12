Премьер Сербии и глава МИД ФРГ обменялись критикой по ситуации в Косово

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Сербию в росте напряженности в Косово. Она назвала неприемлемыми предложения об отправке сербских сил на север частично признанной республики. Премьер Сербии Ана Брнабич назвала позицию ФРГ абсурдной.

Госпожа Бербок считает, что причиной роста напряженности стал запрос Белграда к миссии НАТО по размещению сил армии и полиции Сербии в Косово. «Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному»,— написала глава МИД Германии в Twitter. Она отметила, что поддерживает диалог при посредничестве Евросоюза.

Премьер Сербии назвала позицию госпожи Бербок абсурдной. Она напомнила, что главы МИДов стран G7 в мае приняли коммюнике, в котором призывали к соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире (Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и так далее)». «Теперь, к удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это "неприемлемо"»,— написала госпожа Брнабич в Twitter. Она задалась вопросом, по каким критериям решается, какую резолюцию Совбеза ООН нужно соблюдать, а какую нет. «Ошеломляющий уровень абсурда»,— добавила премьер Сербии.

Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря своим самым тяжелым днем работы в должности главы государства и премьера.

За день до обострения конфликта сторонам удалось урегулировать ситуацию по другому вопросу — по выборам городов на севере Косово. По итогам переговоров выборы были перенесены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Леонид Уварчев