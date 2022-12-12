Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру»

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Господин Байден назвал приоритетной мерой со стороны Вашингтона укрепление воздушной обороны Украины. Он также приветствовал заявление господина Зеленского о готовности к «справедливому миру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Президент Байден подчеркнул, что США отдают приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности <...> Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН»,— говорится в сообщении Белого дома.

Господин Зеленский сообщил, что скоординировал с американским лидером позиции в преддверии саммита G7. Он сказал в видеообращении, что в ходе переговоров удалось достичь «сильных договоренностей». По словам украинского президента, по итогам саммита «будут новости». Господин Зеленский также заявил, что восприятие украинской формулы мира «добавляет оптимизма».

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Москва последнее время регулярно подтверждает готовность к диалогу. Однако после присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Позже он допустил диалог при выполнении ряда условий.

Леонид Уварчев