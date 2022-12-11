Четырех чиновников Европарламента арестовали по обвинению в коррупции

Снятая с должности заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое чиновников были арестованы по обвинению в коррупции, сообщило агентство AFP. Их обвиняют в получении взяток от Катара в предверии чемпионата мира по футболу в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе.

По данным AFP, в доме Евы Кайли в Брюсселе провели обыск. По словам источника агентства, бывший евродепутат не смогла воспользоваться иммунитетом, поскольку ее задержали «на месте преступления». В доме госпожи Кайли обнаружили пакеты с деньгами.

Сегодня вечером также был проведен обыск в доме другого депутата. Федеральная прокуратура не называет имен еще троих арестованных. Однако ведомство сообщило, что они входили в число шести задержанных по этому делу чиновников.

По данным источников бельгийских СМИ, вместе с госпожой Кайли были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери, член Европарламента Антонио Панцери, а также советник Европарламента в области прав человека Франческо Джорджи.

10 декабря агентство AFP сообщало, что в рамках уголовного дела о коррупции при обысках по 16 адресам удалось изъять €600 тыс. наличными. По данным европейской полиции, Катар заплатил евродепутатам, чтобы те поработали над улучшением его имиджа в преддверии чемпионата мира. Официальные лица европейских стран указывали, что Катар систематически нарушает права человека, проводит политику нетерпимости к меньшинствам и угнетает трудовых мигрантов.

Подробнее о претензиях к Катару — в публикации «Ъ» «Между футболом и Брюсселем».

Анастасия Ларина