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Коммерсантъ FM
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В Ставропольских здравницах прогнозируют загрузку до 100% в новогодние праздники

По статистике министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, на Ставрополье в зимний сезон прогнозируется значительное увеличение турпотока. Загрузка санаторно-курортного и туристского комплекса края на декабрь 2022 года и новогодние праздники, по данным ведомства, составляет 90%, а в ведущих санаториях до 100%, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.

Рост количества курортников отмечается также в первые девять месяцев года. За этот период санатории Кавказских Минеральных Вод приняли в общей сложности около 1 млн посетителей. По информации минтуризма края, загрузка курортов превысила на 1,1% даже допандемийные показатели 2019 года, когда на курортах КМВ отдохнули 1,6 млн человек.

В пресс-службе ООО «Курортное управление (холдинг) Кисловодск» подтвердили «Ъ», что до 10 января 2023 года в профсоюзных здравницах забронировано более 95% номеров. По данным пресс-службы холдинга, в 2022 году средняя загрузка санаториев была выше допандемийного 2019 года и составила более 60% номерного фонда.

В настоящий момент отдыхающих на Ставрополье готовы принять 617 коллективных и специализированных средств размещения. Единовременно в них может разместиться более 51 тыс. человек. Это в том числе 125 санаторно-курортных организаций на 34 251 место и 492 гостиницы на 17 683 места. Стоимость размещения в санаториях, по данным министерства туризма и курортов Ставропольского края, в 2022 году практически не росла.

Однако, по прогнозам специалистов отрасли, уже в 2023 году цена на путевки может вырасти в среднем на 10% из-за роста затрат на коммунальные платежи, бытовую химию, продукты питания.

Как сообщили «Ъ» эксперты, из-за переориентации части россиян на отдых внутри страны загрузка санаториев в этом году оказалась выше, чем до пандемии. Это дало возможность владельцам части объектов повысить цены на 30–40%. Но санаториям в регионах, где действуют ограничения авиасообщения, напротив, пришлось снизить стоимость проживания. Аэропорт в Минводах остался одним из немногих открытых на юге России, на аэропорт Ставрополя ограничения распространяются.

Подробнее — в публикации «Ъ» «По здравном размышлении».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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