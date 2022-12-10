Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 декабря

16:14. В Белгороде завершается работа над системой укрытий, заявил и.о. мэра облцентра Валентин Демидов. По его словам, «создан правовой механизм - закрепили ответственность балансодержателей за доступ и содержание укрытий». При этом «все помещения проверены и соответствуют параметрам укрытия», о чем «подписаны акты». Также «приказами назначены люди, которые в случае необходимости помещения откроют», «отработан алгоритм взаимодействия с МЧС, идет проверка систем оповещения». На сегодня в систему укрытий включено 720 домов и 62 хозсубъекта, которые нанесены на интерактивную карту. Почти на 700 объектах уже есть указатели и таблички. Управы города продолжают работу по заполнению нужных данных.

16:05. В правительстве Воронежской области сообщили об обстреле со стороны Украины подшефного Новопсковского района Луганской народной республики: «Вчера в 23:05 ракетными системами HIMARS американского производства обстрелян Новопсков — райцентр Новопсковского района ЛНР. Среди гражданских жертв нет, повреждены несколько домов». Воронежский губернатор Александр Гусев заверил, что «поддержка подшефных территорий и воинских соединений РФ продолжится», а «враг получит возмездие».

12:50. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с 24 февраля в результате обстрелов со стороны Украины в регионе отремонтировали уже более 1500 квартир, восстановили и купили около 350 машин. Деньги на это выделяют из внебюджетного и резервного фондов правительства области. «Мы достаточно оперативно — особенно по жилью — стараемся выполнять эту работу, за исключением 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС, куда мы не можем войти из-за постоянных обстрелов»,– напомнил господин Гладков.

11:30. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о возвращении бойцов Росгвардии «после успешного выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции»: «Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Первыми наших героев встретил Колпнянский район. Жители этого муниципального образования уже не раз демонстрировали свой патриотизм и хлебосольное гостеприимство, регулярно участвуют в отправке грузов на передовую, встречают колонны военнослужащих».

9:00. В правительстве Воронежской области сообщили о передаче очередной помощи мобилизованным, в том числе: утепленные костюмы, плащи-палатки, термоизоляционные коврики, запчасти на машины, оборудование для связи.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 декабря