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Коммерсантъ FM
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Отельеры планируют загрузку

Поможет ли увеличившийся спрос решить гостиницам накопившиеся проблемы

Московские отельеры готовятся заработать больше обычного в Новый год Число бронирований на конец декабря-начало января уже на 20% превышает аналогичные показатели 2021-го. Об этом “Ъ FM” сообщили в Российской гостиничной ассоциации. Их подтверждают участники рынка. Некоторые из них ждут полной загрузки в праздники. При этом портрет клиента заметно изменился: выросла доля гостей из стран СНГ и Турции. А постояльцев из российских регионов стало меньше из-за роста цен.

После 24 февраля номера подорожали в среднем на 15-20%. Впрочем, как отметили опрошенные “Ъ FM” отельеры, ажиотажный спрос в начале зимы, скорее всего, не поможет решить накопившиеся финансовые проблемы:

Илья Грачев, директор по продажам отеля «Салют»: «Бронирование последних дат декабря обычно происходит в последний момент. Другое дело — январские праздники. На многие даты все номера забронированы уже более месяца назад. Продажи увеличены на 20-30% по сравнению с 2021 годом. Едет и много организованных туристических групп, и индивидуальные путешественники. Увеличились прямые продажи через собственный сайт. Естественно, для отелей это тоже очень большой плюс, мы экономим на комиссии. Количество мероприятий увеличилось на 15-20%. Но если раньше больше было именно международных компаний, то сейчас мероприятия в основном проводят российские компании и, в том числе бюджетные, не только коммерческие. Цены повысились по сравнению с декабрем 2021 года на 10%. К концу 2022 года подходим с показателями дохода, звучит как шутка, на 1%».

Алексей Петропольский, владелец бутик-отеля «Чемодановъ»:«Новогодние праздники практически fully booked. Мы оставили лишь по 10% номеров для тех, кто придет без предварительного бронирования по цене в три раза выше обычной. Во-первых, все уже не боятся коронавируса, а, во-вторых, начался туризм из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. На все страны СНГ это примерно 5% от всей заселяемости. В докоронавирусные времена 90% гостей были иностранцами. 40% — Китай. Самая огромная проблема, что в момент мобилизации весь молодой персонал разъехался. Касательно прибыли, если вычесть индексацию зарплат и увеличившиеся расходы, она будет примерно такой же, как и во время пандемии. На грани 0 или в небольшой убыток».

Игорь Лаврик, гендиректор компании «Стабильная линия», управляющая одноименной сетью отелей: «Процент бронирований резко возрос неделю назад. В среднем по декаде — около 92%. До 3 января загрузка тоже очень высокая. Прибавка от 15% до 18%. Люди приезжают уже зная, что новогодние мероприятия будут не особо торжественными. Много и тех, кто приезжает в командировку или на конкретные большие праздники. Третья категория — театралы на премьеры спектаклей. Прибыли вообще не будет, потому что мы очень много денег сейчас пускаем на обновление номерного фонда, связанные с текстилем с сантехникой, потому что 2020 — пандемический год — и половина 2021-ого все это было в таком состоянии, что лишь бы гость пришел».

В целом по загрузке номеров этот год оказался хуже прошлого и допандемического. Загрузка за три квартала упала на 4% год к году. Относительно 2019 года она сократилась на 15%, приводит “Ъ” данные Росстата.

Особенно сильно отсутствие иностраных гостей ударило по самым дорогим отелям, расположенным недалеко от Кремля, говорит управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Заметили тенденцию: люди поехали летом. Был большой приток нового сегмента семейного отдыха — зоопарк, ВДНХ, музеи, театры — из-за того, что за границу уехать сложно, а Сочи подорожал.

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В августе ощущали хороший-хороший прирост. Сейчас он есть только в выходные дни, когда приезжают семейные пары из регионов, даже из далеких. Если в цифрах, то прирост от 10% до 30% по некоторым сегментам. А сегмент, который сильно просел — отели категории лакшери. Все, что выше 15 тыс. руб. за номер в сутки, пусто. Стоит и дальше пока не планирует приниматься. Аудитория — иностранцы, очень богатые, корпоративные клиенты с платиновыми American Express. В 2021 году гости из арабских стран мощно забивали эти отели. А все, что имеет среднюю цену порядка 5-9 тыс., хорошо загружается, люди приезжают, и конференции проводятся. Это сегмент у нас сейчас хорошо на подъеме».

Среди международных гостиничных сетей, которые приостановили работу в России после 24 февраля, оказались Marriott, Hyatt, Hilton, а также InterContinental Hotels Group, которая в числе прочего управляет отелями брендов Holiday Inn и Regent Hotel. Многие из гостиниц сейчас работают под новыми вывесками. Например, пятизвездный Four Seasons у Кремля переименовали в Legend of Moscow.

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Елизавета Скобцова

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