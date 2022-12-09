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обновлено 17:37

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

17:30. В Белгородской области при обстреле хутора Панков обошлось без пострадавших. При этом есть повреждения одного частного домовладения, у него снарядом пробита крыша и хозпостройки. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, оперативные службы на месте, «администрация продолжает подомовой обход территории».

16:10. 4 ноября при выполнении боевых задач на территории ЛНР погиб мобилизованный в октябре из Железногорска, рядовой – Павел Трусов. По данным правительства региона, он представлен к государственной награде.

15:43.В Белгородской области создали «Фронтовое радио» Z-FM — информационный ресурс для участвующих в специальной военной операции военнослужащих и жителей приграничных населенных пунктов. Оно вещает в регионе на частоте 105.2 FM.

14:37. В Белгороде проходит плановая проверка всей системы оповещения населения. Громкоговорители и сирены проверяют ежедневно в 14:30. Работы продлятся до 23 января.

13:10. Память липчанина Владимира Кунцевича, погибшего в ходе спецоперации под Херсоном, увековечили в школе №68 Липецка — теперь там размещена мемориальная доска с именем бойца.

12:15.В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курской области, 19-летний ефрейтор Владислав Борецкий.

8:31. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что на поддержку воронежских мобилизованных зарезервирован еще 1 млрд руб.: «Мы больше занимаемся помощью вооруженным силам: взаимодействуем со всеми командирами подразделений, где служат воронежские мобилизованные. Они говорят, что требуется нашим военнослужащим, и мы оказываем помощь. На эти цели дополнительно зарезервировали еще 1 млрд рублей».

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 декабря

В Данкове Липецкой области простились с 21-летним рядовым Евгением Ваниным, 13 ноября погибшим в бою под луганской Макеевкой. Об этом сообщил...

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