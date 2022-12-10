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Коммерсантъ FM
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Microsoft не может назвать сроки закрытия сделки с Activision Blizzard

Корпорация Microsoft заявила, что больше не может назвать точные сроки завершения сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard. Изначально закрыть сделку планировалось к 30 июня. На этой неделе Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск с требованием заблокировать продажу Activision Blizzard.

После этого представитель Microsoft Дэвид Кадди сообщил, что корпорация отказывается комментировать сроки завершения сделки. FTC планирует начать судебное разбирательство в августе 2023 года. Bloomberg пишет, что в рамках предыдущих исков о блокировке подобных сделок суд выносил решение через 7–12 месяцев после начала судебного разбирательства.

Microsoft согласовала покупку Activision Blizzard в январе. Сделка оценивается в $68,7 млрд, она могла бы стать одной из крупнейших на рынке видеоигр. В июле британский регулятор начал проверку сделки на соответствие антимонопольным нормам. В начале ноября расследование запустили в Евросоюзе. FTC опасается, что Microsoft с помощью сделки пытается добиться «подавления конкуренции», а также начнет «манипулировать ценами» на продукцию Activision Blizzard.

Лаура Кеффер

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