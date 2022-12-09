Главные новости за 9 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Суд признал виновными бывшего вице-мэра Геленджика Елену Василенко и директора дворца культуры Марину Юмашеву в превышении должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стала свадьба сына Василенко, организованная за счет бюджета.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Кубань в числе регионов со «значительным» числом уголовных дел о коррупции.

В Сочи хотят разработать федеральный закон, запрещающий продавать гостиничные номера для постоянного проживания.

Канада ввела персональные санкции в отношении главы управления МВД по Краснодарскому краю Владимира Андреева.

На Кубани и в Адыгее в 2023 году могут запретить сжигание рисовой соломы. Это произойдет, если будут приняты поправки в правила противопожарного режима, которые должны начать действовать с 1 сентября 2023 года.

Бизнесмен из Майкопа подозревается в незаконном предпринимательстве на 6,2 млн руб. и отмывании денег, полученных преступным путем.

Госжилинспекция Кубани привлекла к административной ответственности краснодарскую ресурсоснабжающую организацию ООО «Ноябрь» и ее руководителя из-за отсутствия в домах отопления и горячей воды.

В Симферополе присяжные признали виновной няню, забившую насмерть семилетнего ребенка-инвалида.

Владимир Путин сообщил, что одну ветвь железнодорожной части Крымского моста, пострадавшую после взрыва 8 октября, планируется восстановить к середине лета.

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