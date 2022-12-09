В Краснодаре привлекли к ответственности компанию за отсутствие в домах отопления и горячей воды

Госжилинспекция Краснодарского края привлекла к административной ответственности краснодарскую ресурсоснабжающую организацию ООО «Ноябрь» и ее руководителя. Поводом стало некачественное теплоснабжение многоквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара и специалисты Госжилинспекции края провели проверку деятельности ресурсоснабжающей организации. Они выявили, что предоставление горячего водоснабжения не соответствует нормативным параметрам, установленным санитарными правилами. Кроме того, ООО «Ноябрь» более двух недель не предоставляло горячее водоснабжение и отопление.

По постановлению прокурора Госжилинспекция привлекла юрлицо и руководителя организации к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). В адрес руководителя также внесено представление. Нарушения были устранены, по результатам повторных замеров отклонений качества поставляемой коммунальной услуги не установлено.

Татьяна Ручкина

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