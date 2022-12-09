Бастрыкин назвал Кубань в числе регионов со значительным числом расследованных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Кубань в числе регионов со «значительным» числом расследованных уголовных дел о коррупции. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Краснодарский край по этому показателю оказался среди таких регионов, как Ставропольский, Приморский края, а также Республика Татарстан.

При этом глава следственного ведомства сообщил, что наибольшее количество расследованных преступлений коррупционной направленности было совершено в Москве и Московской области, что связано с масштабами территорий, а также количеством населения.

По данным прокуратуры Краснодарского края, за 10 месяцев уходящего года на Кубани выявлено 1158 преступлений коррупционной направленности, свыше 460 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Большая часть из этих преступлений связана со взяточничеством (526), должностными хищениями (470), коммерческим подкупом (22), злоупотреблением и превышением должностных полномочий (40). Правоохранители пресекли более 210 фактов хищения бюджетных средств, свыше 30 противоправных посягательств при реализации нацпроектов.

Среди наиболее громких расследуемых на Кубани коррупционных дел прокурор Краснодарского края Владимир Табельский в интервью «Кубанским новостям» назвал дело бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков и экс-депутата ЗСК Евгении Шумейко, которая подозревается в получении от руководителя коммерческой организации незаконного вознаграждения в размере 41 млн руб. за заключение договоров подряда для завершения строительства многоквартирных жилых домов, а также дело бывшего замруководителя департамента строительства края, подозреваемого в получении денег за покровительство руководителей фирм, выполнявших контракты.

9 декабря является Международным днем борьбы с коррупцией.

Михаил Волкодав

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