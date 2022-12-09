Путин сообщил, что железнодорожную часть Крымского моста восстановят к середине лета

Владимир Путин отметил, что одну ветвь железнодорожной части Крымского моста планируется восстановить к середине лета. Об этом президент РФ сообщил на встрече с журналистами в Бишкеке, передает «РИА Новости».

«Правда, сначала сказали, в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Но я думаю, что летом наверняка сделают. Делают очень хорошо и качественно. Уверен, что все будет сделано в срок, не сомневаюсь»,— отметил Владимир Путин, подчеркнув, что автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте.

5 декабря глава государства лично посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле, чтобы оценить ход восстановительных работ. Тогда он поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.

Татьяна Ручкина

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