На Кубани и в Адыгее в 2023 году могут запретить сжигание рисовой соломы

Запрет на сжигание рисовой соломы в регионах РФ, в том числе в Краснодарском крае и Адыгее, в случае подписания проекта МЧС о внесении изменений в правила противопожарного режима председателем правительства РФ может начать действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба экологического движения «ЭКА».

В организации выразили надежду на поддержку проекта в кабмине.

«Мы призываем жителей Краснодарского края и Адыгеи не упускать ситуацию из виду и отстаивать свое право на чистый воздух, пока проблема не будет решена»,— отметила координатор экозащитного направления платформы Ecowiki.ru движения «ЭКА» Мария Малороссиянова.

Продукты сжигания рисовой соломы повышают риск заболевания органов дыхания, как сообщил «Ъ-Кубань» кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров. Такие массы содержат серу, азот, бензпирен и угарный газ.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с начала 2022 года на территории региона произошло 655 случаев пала рисовой соломы. Надзорные органы провели 315 рейдов по контролю соблюдения правил противопожарной безопасности при сжигании рисовой соломы. Эксперты не выявили нарушений установленных требований.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram