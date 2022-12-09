В санкционный список Канады попал глава МВД Кубани Владимир Андреев

Канада ввела персональные санкции в отношении начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Андреева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

Персональные санкции также были введены в отношении главы МВД Чечни Руслана Алханова и главы МВД по Ростовской области Олега Агаркова. Также антироссийские санкции Канады распространяются на российские ЦИК, МВД, ФСИН, Следственный комитет, Министерство юстиции и Федеральное агентство по делам национальностей. Они введены «в связи с систематическими нарушениями прав человека».

С лицами и ведомствами, в отношении которых введены санкции, гражданам и юрлицам Канады запрещаются любые операции.

9 декабря санкционный список обновила и Великобритания. В него включили замначальника военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина, главу Крыма Сергея Аксенова, бывшего министра сельского хозяйства РФ, экс-губернатора Кубани Александра Ткачева, а также депутатов Госдумы РФ от Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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