В Симферополе присяжные признали виновной няню, забившую насмерть ребенка-инвалида

Коллегия присяжных заседателей в Киевском районном суде Симферополя признала местную жительницу виновной в смерти мальчика-инвалида, за которым осуществляла уход. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре 2021 года няня находилась дома с 7-летним ребенком, имеющим тяжелое хроническое заболевание. Женщина ударила его ладонью по голове, а также неоднократно бросала его на диван с твердой поверхностью. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Коллегия присяжных заседателей признала женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. На основании обвинительного вердикта присяжных суд вынесет приговор.

Татьяна Ручкина

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