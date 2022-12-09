Экс-вице-мэра Геленджика осудили за организацию свадьбы своего помощника за счет бюджета

Геленджикский городской суд признал виновными бывшую замглавы города Елену Василенко и директора дворца культуры Марину Юмашеву в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что в декабре 2021 года чиновница дала поручение директору ДК организовать развлекательную программу на свадьбе своего помощника. А после выписала вознаграждение в 100 тыс. руб. из бюджетных средств «за выполнение особо важных и срочных работ».

«В судебном заседании Василенко виновной себя не признала, Юмашева — признала полностью. От дачи показаний обе отказались»,— говорится в сообщении.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил Елене Василенко наказание в виде лишения права занимать госдолжности в течение двух лет. Директору ДК назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

На сайте администрации Геленджика Елена Василенко до сих пор указана, как заместитель главы муниципального образования по вопросам социального развития и работе с несовершеннолетними.

Наталья Решетняк

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