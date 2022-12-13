Вместо самолетов взлетели просмотры

На днях на YouTube появился неожиданно ставший популярным проморолик Казанского авиазавода имени Горбунова, посвященный производству самолета Ту-214. Участие в съемках принял директор завода Николай Савицких с заявлением, что «никаких боингов и эрбасов больше не будет», а будет Ту-214 — «будущее нашей авиации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не будучи специалистом, не возьмусь судить о достоинствах этого ролика как рекламы. Но то, что он вызвал бурную реакцию,— факт. Причем многие вопросы в комментариях выглядят более чем адекватными для меня как корреспондента “Ъ” по авиации. Вот, например: «Когда вы начнете аргументированно говорить, чем Ту-214 лучше однотипных конкурентов, а не принижать их?» или «Кто будет поставлять комплектующие?». Я бы тоже их задала и добавила свои. Про проект восстановления производства одного из немногих условно живых российских самолетов, более чем актуальный в условиях тотальных санкций в авиации, известно поразительно мало.

Например, какие инвестиции нужны для модернизации производства, чтобы начать выпускать десять самолетов в год (до сих пор максимум в год с завода выходило три Ту-214), особенно с учетом того, что их собирают на стапеле, а не на поточной линии? Даже работая в три смены, по оценке моих самых оптимистичных и патриотичных источников, можно выпустить максимум шесть судов. Для тех, кто надеялся, что в целом годные для этого стапели от Ту-204 сохранились на «Авиастар-СП» в Ульяновске, уточняю: нет, не сохранились. Между тем за мощности завода гражданские самолеты конкурируют с заказами Минобороны по бомбардировщикам Ту-160. Несложно предположить, что окажется в приоритете в условиях военных действий на Украине.

О судьбе испытательной базы для гражданских «Ту», когда-то располагавшейся на площадках «Туполева» в Москве, тоже ничего достоверно не известно. В ролике стендов нам, увы, не показали (хотя это было бы гораздо лучшей иллюстрацией перспектив проекта, чем танцы в цеху).

У источников, близких к казанскому заводу, нет ответов ни на вопросы комментаторов ролика, ни тем более на мои. Они лишь объясняют, что ролик не предназначался для широкого показа, а сделан «для внутреннего использования, для поднятия настроения заводчан». В результате самым убедительным моментом клипа остается эпизод, когда помощница директора срезает вопросы журналистов: «Неужели правда про десять самолетов?» — репликой: «Коллеги, все вопросы позже». Но «позже» могут обостриться другие вопросы: кроме Ту-214 на рынок выводят МС-21 и SSJ New, Ил-96 и Ил-114. Хватит ли ресурсов на поддержку всех программ? Выдержит ли исходно нишевый и, чего уж там скрывать, очень-очень старый продукт конкуренцию с хотя бы относительно новыми?