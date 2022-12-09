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Коммерсантъ FM
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обновлено 08:33

«РИА Новости»: причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье стал поджог

В качестве основной версии пожара в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье рассматривается поджог. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности из пяти возможных. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место пожара. В МЧС сообщили о гибели одного человека. По данным «Известий», это охранник.

Возгорание началось в гипермаркете OBI. Сейчас он почти полностью разрушен: остался только каркас. Его тушат более 70 пожарных и 20 единиц техники. По данным МЧС, пожар в OBI локализован на площади 7 тыс. кв. м. Как передает корреспондент «РИА Новости», огонь не перешел на другие части торгового центра.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщили «Интерфаксу», что в результате пожара превышение содержания в атмосфере вредных веществ пока не зафиксировано. На место выехала эколаборатория.

Анастасия Ларина

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