Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 декабря

21:15. В Данкове Липецкой области простились с 21-летним рядовым Евгением Ваниным, 13 ноября погибшим в бою под луганской Макеевкой. Об этом сообщил глава администрации Данковского района Валерий Фалеев. Осенью данковчанин «добровольно встал в ряды мобилизованных».

20:55. Липецкий губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки к зону спецоперации к бойцам из региона заявил, что находится на постоянной связи с тремя подразделениями, где служат липчане; еще одно формируется (несколько сотен жителей области проходят боевое слаживание). Липчане проходят службу вместе с бойцами из Владимирской области.

20:40. 8 ноября в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный из Поныровского района Курской области Роман Журавлев. Посмертно он награжден орденом Мужества.

19:25. С 12 декабря в 20 колледжах и техникумах Белгородской области, студенты которых находятся на дистанционном обучении, начнется выдача сухпайков. Их получат 14,5 тыс. обучающихся, рассказал первый замминстра образования региона Андрей Мухартов.

19:15. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков призвал родственников военных, дислоцирующихся в регионе, обращаться к нему при необходимости оказать поддержку военнослужащим. «Если нужна помощь какому-то подразделению, у нас есть договоренность с военными, обращайтесь ко мне, но нужна конкретика»,— заметил он.

19:12. Белгородская область будет продолжать готовиться к Новому году и посевной, помогать детям (особенно в приграничных муниципалитетах), реализовывать социальные программы. Так губернатор Вячеслав Гладков ответил на просьбу местной жительницы рассказать об обстановке в регионе и о том, «чего ждать».

19:10. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях, что в обстрелянных селах Шебекинского городского округа есть задержки с подачей электроэнергии и строительными работами. Он заметил, что «есть переживания от персонала и руководства строительных бригад», но пообещал, что в трех населенных пунктах подачу электроэнергии начнут восстанавливать уже завтра.

16:30. 17 ноября в ходе выполнения боевой задачи погиб житель Курска Александр Дубогрызов. Ему было 32 года, он вырос в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, а в Курск переехал в 2012 году.

15:10. Липецкий штаб «Своих не бросаем» отправил в зону СВО термобелье, налобные фонарики, батарейки, удлинители, пуско-зарядные устройства, кабель и другие инструменты для проведения электроработ. Средства для покупки собрал Фонд социально-экономического развития Липецкой области, куда могут перечислить средства все желающие, в том числе представители бизнеса.

14:50. Управы районов Воронежа зафиксировали «множественные факты нарушений правил содержания заглубленных помещений в многоквартирных домах». Об этом сообщили в мэрии. Там подчеркнули, что оснований для использования укрытий или убежищ «не усматривается даже в более отдаленной перспективе». Перечень многоквартирных домов с помещениями, которые могут использоваться как временные укрытия, опубликован на сайте мэрии.

10:50. Впервые с начала спецоперации (исходя из официальных данных) под украинский обстрел попал не являющийся приграничным Яковлевский городской округ Белгородской области. Пострадавших «среди мирного населения», по предварительным данным, нет; повреждена линия электропередач.