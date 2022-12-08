Депутаты предложили ужесточить наказание за содействие диверсиям вплоть до пожизненного лишения свободы

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий ответственность вплоть до пожизненного наказания за содействие диверсионной деятельности. За распространение информации об изготовлении взрывчатых веществ предлагается ввести административную ответственность. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Господин Пискарев уточнил, что ответственность вводится не только для тех, кто совершает диверсии, но и для тех, кто их финансирует. «В частности, предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение, вербовку и подготовку к диверсионной деятельности, а равно и финансирование диверсий. Предусматривается блокировка счетов лиц, причастных к диверсиям»,— пояснил он журналистам.

Василий Пискарев уточнил, что публикации с инструкциями по изготовлению боеприпасов, оружия и взрывных устройств будут блокироваться, а за размещение такой информации вводится административная ответственность. Из материалов проекта следует, что за такие нарушения для юрлиц предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб.

Также он сообщил, что, согласно проектам законов, счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.

Авторами инициатив, помимо господина Пискарева, выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении диверсий на территории России. В частности, сегодня, 8 декабря, спецслужба отчиталась о пресечении деятельности двух российских граждан, которые обвиняются в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. 23 ноября сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области.

Милена Костерева