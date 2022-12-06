Ленобласть обрела трехлетний бюджет

Законодательное собрание Ленинградской области вчера приняло бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сразу во втором и третьем чтениях. Доходы Ленобласти в следующем году составят 171 млрд рублей, расходы — 182,7 млрд. В принятую парламентом версию бюджета включено 750 млн рублей на поддержку подшефной территории Енакиево в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ко второму чтению бюджета поступило 47 поправок: семь от губернатора, 40 от депутатов. Из них принято 33 поправки, отклонено — 12

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ко второму чтению бюджета поступило 47 поправок: семь от губернатора, 40 от депутатов. Из них принято 33 поправки, отклонено — 12

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После первого чтения (см. „Ъ" от 10.11.2022) проект закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменился незначительно. Доходы областного бюджета в 2023 году с 171,3 млрд рублей уменьшились до 171 млрд, а расходы — со 183 млрд рублей до 182,7 млрд. Планировалось, что в 2024 году доходы региона достигнут 177,7 млрд рублей, но в итоговом варианте этот показатель снизился до 174,9 млрд, расходы со 180,1 млрд рублей уменьшились до 177,3 млрд. Прогнозируемый объем доходов в 2025 году увеличился со 160,6 до 175,5 млрд рублей, расходов — со 161,2 млрд рублей до 176,1 млрд. Дефицит областного бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 11,7 млрд рублей, в 2024 — 2,4 млрд, в 2025 — 0,6 млрд.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, ко второму чтению бюджета поступило 47 поправок: семь от губернатора, 40 от депутатов. Из них принято 33 поправки, отклонено 12 поправок, одна отозвана, две объединены.

По словам господина Маркова, в основном поправки связаны с изменением порядка социальных выплат. «Трансферты из федерального бюджета пойдут напрямую в пенсионный фонд, туда же будет направляться софинансирование региона,— пояснил первый зампред правительства.— Кроме того, мы уже подгрузили в бюджет трансферты из бюджета Санкт-Петербурга». Речь идет о совместном с Петербургом ремонте подъездных дорог к СНТ в Ленобласти, на который в 2023–2025 годах выделяется 1,3 млрд рублей (см. „Ъ" от 14.11.2022).

Деньги, зарезервированные на момент первого чтения бюджета на поддержку подшефной агломерации Енакиево в ДНР, ко второму чтению были включены в бюджет и составили 750 млн рублей, добавил господин Марков.

Депутаты партий КПРФ Дмитрий Звонков и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Фомин предлагали принять поправки, касающиеся строительства образовательных учреждений, но большинством голосов депутаты отклонили список непринятых изменений к бюджету и поддержали его сразу во втором и третьем чтениях.

Александра Тен