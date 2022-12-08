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Коммерсантъ FM
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В закрома родины ссыпают трейдеров

«Уралхим» готов выкупить российские активы глобальных торговцев зерном

Бизнес работающих в России глобальных зерновых трейдеров вызывает живой интерес у местных игроков. Как стало известно “Ъ”, крупный поставщик удобрений «Уралхим» уведомил Владимира Путина о готовности выкупить активы Cargill и Viterra и попросил согласия на сделки правительственной комиссии. Однако обе компании уходить из России не намерены и переговоров о продаже не ведут. В таких условиях, считают юристы, получить согласие на сделки сложно.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крупный производитель удобрений «Уралхим» заинтересован в приобретении российских активов глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее Glencore Agriculture). Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев в письме президенту РФ Владимиру Путину от 21 ноября. Копия обращения есть у “Ъ”. Как пишет господин Коняев, Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в РФ в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом «Уралхима». Для отгрузок зерна используются те же порты, что и для удобрений, а для транспортировки — суда аналогичного типа, говорится в обращении.

Дмитрий Коняев пишет, что вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом. Он просит Владимира Путина поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать «Уралхиму» разрешения. Владимир Путин 22 ноября расписал письмо на премьера Михаила Мишустина, указав «согласен». Источник “Ъ” в правительстве подтвердил, что вопрос прорабатывается. В «Уралхиме» отказались от комментариев. “Ъ” направил вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в пресс-службу правительства и Минсельхоз.

Viterra и Cargill входят в число крупнейших экспортеров российского зерна. Viterra совместно с «Деметра-Холдинг» (на 45% принадлежит ВТБ) управляет терминалом в порту Тамань мощностью 5 млн тонн зерна в год, а также владеет терминалом в Ростове-на-Дону на 1,5 млн тонн в год. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске мощностью 6 млн тонн в год, а также предприятие по выпуску кормовых ингредиентов и продуктов из крахмала и патоки.

В Viterra и Cargill информацию о намерении прекратить работу в России опровергают. В Cargill в письме в Минсельхоз от 6 декабря, с которым также ознакомился “Ъ”, заявили, что работают в обычном режиме, а планов по уходу и переговоров о продаже активов нет.

Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов сообщил, что компания придерживается ранее выраженной позиции относительно важности обеспечения продовольственной безопасности в мире, продолжает экспорт из РФ и не намерена продавать активы. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также говорит, что компании не планируют покидать российский рынок, что подтверждают и неплохие операционные результаты первой половины сезона.

Обращение «Уралхима» не первая попытка привлечь внимание Владимира Путина к работе глобальных аграрных трейдеров. В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предлагал президенту РФ запретить компаниям из «недружественных стран» покупать и перепродавать зерно в том числе для экспорта, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря, комментируя инициативу, сказал, что «выгонять» международных зерновых трейдеров РФ не намерена.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что влияние «Уралхима», вероятно, серьезно выросло в последнее время, напоминая, что вопрос возобновления транзита российского аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса, который контролируют структуры «Уралхима», был одним из ключевых для РФ при обсуждении продления зерновой сделки. Тема обсуждалась и на встрече Владимира Путина с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным 23 ноября.

Источники “Ъ” допускают, что разрешение на сделку может требоваться «Уралхиму» на случай, если переговоры все же будут возможны. Руководитель направления по согласованию сделок M&А Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина говорит, что согласие продавца для получения разрешения не требуется, но доступ к информации от продавца заявителю нужен. Старший юрист Birch Legal Ксения Петровец согласна, что без хотя бы предварительных договоренностей с продавцом полный пакет документов для разрешения сделки не собрать.

Источник “Ъ” на зерновом рынке отмечает, что покупка активов глобальных зерновых трейдеров помимо их воли может привести к новым сложностям с экспортом зерна из РФ, тогда как ситуация с фрахтом судов и платежами только начала выправляться. Кроме того, могут быть приостановлены переговоры о транзите по трубопроводу Тольятти—Одесса и снятию санкций с Россельхозбанка, добавляет он.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко

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