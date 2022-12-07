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Коммерсантъ FM
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Аналитики Банка России допустили рост инфляционного давления

В условиях положительного бюджетного и кредитного импульсов можно ожидать увеличения инфляционного давления в России, следует из данных департамента исследований и прогнозирования Банка России (они могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

В ноябре инфляция в России замедлилась до 12,1% в годовом выражении по сравнению с 12,6% в октябре, в начале декабря она выросла до 12,5%. «Пониженные темпы роста потребительских цен в ноябре сохранились, несмотря на более быстрое, чем предполагается сезонностью, удорожание отдельных видов плодовощной продукции. В результате годовая инфляция понизилась до 12,1%»,— говорится в декабрьском обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

За неделю с 29 ноября по 5 декабря инфляция в России составила 0,58%, сообщают Росстат и Минэкономики, в годовом выражении инфляция составила 12,5%, следует из обзора Минэкономики «О текущей ценовой ситуации». Ранее инфляция в годовом выражении составляла 12,04%. Недельная инфляция в России ускорилась с 0,19%.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (0,17% после 0,21% неделей ранее): снижались цены на мясопродукты, сахар и муку, замедлился рост цен на молоко; цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,88%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен оказался околонулевым (0,03% против 0,05% неделей ранее): снижались цены на легковые автомобили (0,02%), росли на электро- и бытовые приборы (0,14%). Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,8%. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 5,39% преимущественно за счет индексации тарифов ЖКХ, перенесенной на 1 декабря (+6,7%).

Об индексации тарифов на ЖКУ читайте в публикации «Ъ» «"Коммуналка" подорожает досрочно».

Мария Федотова

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