Телефончик просто позвонить

В третьем квартале средняя цена смартфона в России, по данным дистрибуторов и ритейлеров, снизилась на 15%, до 19,3 тыс. руб. Продажи смартфонов в целом упали год к году на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном. Участники рынка говорят, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты. Повлияло и падение спроса на iPhone из-за отсутствия ряда популярных приложений в AppStore и неработающего Apple Pay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Марвел-Дистрибуции» по продажам смартфонов в России за третий квартал. Из них следует, что средний чек за смартфон год к году снизился на 15%, до 19,3 тыс. руб. Источник “Ъ” в одном из ритейлеров электроники подтвердил эти данные.

В целом продажи смартфонов в третьем квартале год к году упали на 30% в штучном и на 43% в денежном выражении, до 5,6 млн смартфонов на сумму 107,8 млрд руб., уточнил источник. Доля южнокорейского Samsung снизалась год к году с 30% до 9,9%, а американского Apple — с 15% до 6%. Лидером рынка по продажам в натуральном выражении стал Xiaomi (вместе с суббрендом Poco; 41,3%), на втором месте Realme (16,4%), следом за Samsung, который занял третье место, идет Tecno (9,1%), а замыкает пятерку Apple. В Tecno “Ъ” уточнили, что доля бренда в РФ достигла 11% в штуках и 6% в деньгах, что стало самым высоким показателем в его истории в стране.

Граждане покупают меньше дорогих смартфонов, они «становятся средством связи, а не престижным гаджетом», отметили в «Марвел-Дистрибуции». Источник “Ъ” в одном из ритейлеров подтвердил, что спрос перераспределился с флагманских моделей в пользу среднего сегмента. На снижение среднего чека влияет падение спроса на iPhone, покупать которые стали реже из-за отсутствия многих популярных приложений в AppStore и неработающего Apple Pay, добавляет он.

Перераспределение спроса в третьем квартале в средний ценовой сегмент наблюдают и в «МегаФоне». «Видим высокий интерес покупателей к смартфонам стоимостью от 20 тыс. до 35 тыс. руб.»,— отметил директор по продажам компании Давид Борзилов. «Ситилинк», МТС, «Вымпелком», Xiaomi, Realme не ответили “Ъ”.

Поставки Apple и Samsung прекратились в марте, затем они возобновились, но в значительно меньшем объеме, отметил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. «Смартфоны этих брендов составляли премиальный сегмент. Таким образом, доля дорогих устройств в общем объеме сократилась, что чисто математически привело к снижению средней цены»,— рассказал он.

Многих пользователей смартфонов Apple смутили неудобство новой схемы оплаты сервисов Apple, блокировка важных приложений и неработающий Apple Pay, подтверждает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. «Пользователи iPhone не могут быть уверены в стабильной работе платформы iOS в будущем. Кроме того, новая модель iPhone внешне практически не отличается от прошлогодней, поэтому многие пользователи решили продолжить использовать уже имеющиеся гаджеты»,— говорит он. Кроме того, добавляет господин Вильянов, ведущие вендоры (Samsung, Apple) с зимы не выделяли розничным сетям средств на продвижение своих телефонов, что тоже сказалось на снижении популярности флагманов.

Параллельный импорт смартфонов Samsung затруднен тем, что производитель может удаленно блокировать телефоны, активированные не в той стране, для которой они предполагались, отмечает аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. «Не все покупатели хотят рисковать, поэтому выбирают другие бренды»,— говорит он.

Ранее ритейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали все активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями (см. “Ъ” от 25 октября). Так, среди iPhone есть устройства из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР).

Анастасия Гаврилюк