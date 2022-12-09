Зарегистрированный коварный знак

Правовая помощь призывникам, мобилизованным и военнослужащим — сегодня тема более чем актуальная. На этом фоне уже несколько месяцев разворачивается конфликт между одной из старейших и авторитетных правозащитных НКО — Союзом комитетов солдатских матерей и ассоциацией с названием, похожим до степени смешения, созданной в 2019 году. Об этом написало Агентство социальной информации (АСИ), а в ответ получило от ассоциации иск с требованием выплатить 5 млн руб. в качестве компенсации ущерба репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей» была создана в 2019 году. В марте 2022 года она зарегистрировала товарный знак — словосочетание «комитет солдатских матерей» — и потребовала от Хабаровского краевого общественного движения «Комитет солдатских матерей» компенсацию в 150 тыс. руб. за его использование. Руководитель Хабаровского движения Валентина Решеткина выразила по этому поводу немалое удивление:

— Как Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей» была зарегистрирована, даже не являясь общероссийской организацией и состоя всего из одного члена (она же руководитель) — Светланы Голуб?

Мало того, товарный знак был зарегистрирован по классам Международной классификации товаров и услуг 36, 41, 45, которые включают в себя услуги по денежно-финансовым операциям, развитию умственных способностей людей или дрессировке животных, организации досуга, а также защите имущества и индивидуальных лиц. Ни один из этих пунктов не имеет отношения к защите прав призывной молодежи.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова пояснила, что у Комитета солдатских матерей нет и никогда не было товарного знака, так как в этом не было необходимости:

— Зачем нам товарный знак? Мы не производим и не продаем никаких товаров или услуг. У нас есть эмблема — голубь с оливковой ветвью. У нас есть название, объединяющее 48 правозащитных организаций по всей России. Мы были зарегистрированы в Минюсте еще в 1998 году.

Действительно, в ответе Минюста РФ на запрос Валентины Решеткиной говорится, что «некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования».

Однако разрешить конфликт не удавалось, и Комитет солдатских матерей обратился за помощью в Общественную палату.

— Вся эта история — афера, попытка ни за что получить деньги. Это мошенническая структура, которая была и раньше, занималась, например, сборами денег на жилищные кооперативы в городе Алатырь в Чувашии,— говорит Валентина Мельникова.

Конечно, обвинять ассоциацию в мошенничестве мы не можем, но отзывы в интернете и судебные иски к ее руководителю Светлане Голуб наталкивают на размышления. Так, житель Владивостока С. П. Сергеев подал в суд на Светлану Голуб, поясняя, что она обещала ему комплексную юридическую помощь в изменении категории годности в военном билете. За это Сергеев заплатил 100 тыс. руб., но никакой помощи так и не получил. Суд постановил взыскать с Голуб денежные средства, но вернуть их удалось только с помощью службы судебных приставов.

На сайте ассоциации golubschool.ru действительно предлагаются коммерческие юридические услуги по получению военного билета или отсрочки от армии, психологические курсы помощи для матерей военнослужащих, а также курс «Как стать успешным солдатом».

А Светлана Голуб, похоже, судов не боится. И сама подает иск за иском. Так, ранее АСИ опубликовало на своем сайте материал о том, что Комитет солдатских матерей обратился за поддержкой в Общественную палату и через две недели получил претензию от ассоциации с требованием опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию, и выплатить 5 млн руб. за нанесенный ущерб репутации.

— К сожалению, в материале первоначально действительно была допущена неточность: вместо 150 тыс. руб. — 15 млн руб. Но ошибка была исправлена. А наличие лишь неверной цифры не является основанием для опровержения сведений и признания их порочащими деловую репутацию,— поясняет Оксана Гордиенко, юрист АСИ.— Само требование «выплатить компенсацию за использование товарного знака», хоть в сумме 1 руб., хоть 15 млн руб., также не является нарушением закона или норм морали, а значит, не является и порочащими сведениями.

АСИ настаивает на том, что все факты, приведенные в статье, достоверны, а комментарии экспертов — это их личные оценочные суждения, на которые они имеют полное право. Требование принести публичные извинения также не может быть выполнено, потому что извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации не предусмотрено законодательством РФ.

Все эти доводы АСИ изложило на досудебном заседании 1 декабря. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Теперь дело будет рассматриваться в суде 19 декабря.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда