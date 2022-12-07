Технологические компании Европы потеряли более $400 млрд стоимости в 2022 году

Технологические компании Европы подешевели в 2022 году более чем на $400 млрд, говорится в докладе венчурной компании Atomico. Их суммарная рыночная и оценочная стоимость снизилась с $3,1 трлн до $2,7 трлн. Эксперты объясняют такую ситуацию целым рядом негативных факторов: рекордной инфляцией, ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью и вооруженным конфликтом на Украине. «Это самая сложная макроэкономическая ситуация со времен мирового финансового кризиса»,— заявил CNBC партнер Atomico Том Вемайер.

Объем венчурных инвестиций в технологический сектор Европы заметно снизился в нынешнем году. Если в 2021 году был установлен рекорд в размере $103,6 млрд, то по итогам текущего года, как ожидают аналитики Atomico, этот показатель составит около $85 млрд. При этом, как отмечается в докладе, еще по итогам первого квартала объем инвестиций в годовом исчислении рос на 52%. Но весной активность инвесторов начала стремительно падать. Уже по итогам полугодия рост по сравнению с 2021 годом оказался на уровне всего 4%. Осенью инвесторы вкладывали в технологические стартапы всего по $3–5 млрд в месяц, в результате объем инвестиций в третьем квартале рухнул по сравнению с прошлым годом более чем на 40%.

Кирилл Сарханянц