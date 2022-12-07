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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об установлении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб. Повышение составило 6,3% и затронет около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

В прошлый раз МРОТ повышали в июне, тогда его проиндексировали на 10%. 10 ноября президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об увеличении МРОТ. 5 декабря господин Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 1 января 2023 года до 14 375 руб.

Лаура Кеффер

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