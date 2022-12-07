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Нижегородская область погасит более 600 млн рублей долга за «Стрелку»

Очередными поправками в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год в его расходы заложена оплата 634,5 млн руб. по исполнительному листу за строительство станции метро «Стрелка». Она была введена в эксплуатацию в 2018 году накануне Чемпионата мира по футболу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», эти средства обанкротившееся ООО ПБ «Инженер» взыскало с муниципального заказчика в качестве долга за дополнительные работы, не учтенные в проекте станции. Изначально долг планировалось выплатить за счет целевой субсидии, которую в 2018 году губернатор привлек из резервного фонда правительства РФ на достройку «Стрелки». Однако эти федеральные средства пришлось вернуть как неиспользованные. Повторного выделения субсидии добиться не удалось.

Как следует из поправок в городской бюджет, средства на оплату большей части долга – свыше 628 млн руб. – предоставил бюджет Нижегородской области. Еще 6 млн руб. доплатит бюджет Нижнего Новгорода. Погасить этот долг метростроевцев чиновники хотели еще в апреле, иначе городской администрации грозила блокировка расчетных счетов. Как пояснили в мэрии, прокуратура в судебном порядке сумела добиться отсрочки по исполнительному листу до конца года. «Деньги на счете есть, если не случится ничего экстраординарного, мы этот долг наконец-то погасим», – сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Поправки в бюджет гордума будет принимать 14 декабря.

Иван Сергеев

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