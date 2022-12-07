Китайский долг достиг 295% ВВП

По последним данным Банка международных расчетов (BIS), общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая по итогам второго квартала достиг $51,87 трлн — это почти три размера ВВП страны (295%). По подсчетам японского агентства Nikkei, такой уровень задолженности является для Китая максимальным с 1995 года. Для сравнения, в России объем такой задолженности по итогам второго квартала составляет 120% ВВП, в США — 263,5%, в Великобритании — 257%, в Германии — 195%.

Максимальное соотношение общего объема кредитов нефинансовому сектору к ВВП, по подсчетам BIS, в настоящий момент наблюдается в специальном автономном районе Гонконг (463%), в Японии (425%) и Люксембурге (422%).

Эксперты объясняют рост внутреннего долга Китая увеличением заимствований со стороны региональных властей, которые пытаются справиться с замедлением экономики и производства из-за жестких антиковидных мер. Отмечается, что региональные власти КНР направляют привлеченные долговые средства в основном на инфраструктурные проекты и поддержку строительной отрасли, которая из-за проблем ряда крупных девелоперов находится в сложном положении уже второй год подряд.

Евгений Хвостик