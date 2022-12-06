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Коммерсантъ FM
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Google запустит непрерывную прокрутку результатов поиска на компьютерах

Американская компания Google анонсировала у себя в Twitter, что теперь пользователи смогут прокручивать результаты поиска на компьютерах. Новая функция заработала в англоязычной версии поиска у части пользователей в США.

Благодаря прокрутке можно увидеть до шести страниц результатов поиска, после чего пользователям предложат перейти на следующую страницу. Новая функция похожа на ту, что используется в соцсетях при прокручивании ленты новостей — следующие страницы будут подгружаться по мере их прокрутки. Обычно при поиске показываются первые десять страниц с наилучшими результатами поиска. Также можно настроить, чтобы на одной странице показывалось до 100 результатов выдачи. Бесконечная прокрутка была введена в мобильную версию поиска Google в октябре 2021 года.

Евгений Федуненко

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