Суд в Башкирии отказал Шамилю Газизову в иске к «Спартаку» и Леониду Федуну

Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского райсуда Уфы по иску бывшего гендиректора московского ФК «Спартак» Шамиля Газизова к АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва"» и его экс-владельцу Леониду Федуну. Мотивировочную часть решения судья не зачитала.

Господин Газизов просил суд обязать ответчиков солидарно выплатить ему €1 млн за участие «Спартака» в еврокубках по итогам сезона-2020/21. В июне Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил иск частично: обязал господина Федуна выплатить Шамилю Газизову 89,6 млн руб.

Шамиль Газизов руководил «Спартаком» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба он вернулся на аналогичную должность в ФК «Уфа», которую занимал до трудоустройства в московский клуб.

Почему иск гендиректора ФК «Уфа» к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну отправили в столицу — в материале «Ъ» «Суд передал пас в Москву».

Венера Хисамова, Уфа