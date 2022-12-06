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Коммерсантъ FM
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Госдума во втором чтении одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб. Он будет повышен в 2023 году.

«Рост минимального размера оплаты труда быстрее прожиточного минимума позволит сделать так, чтобы реальные доходы россиян росли»,— заявили в Госдуме.

10 ноября президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по ускоренному роста МРОТ. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что с 1 января 2023 года МРОТ вырастет на 16,9% в годовом выражении, прожиточный минимум — на 13,6%. 5 декабря господин Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума до 14 375 руб.

Лаура Кеффер

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