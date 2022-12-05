Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 декабря

21:11. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил обстрелы ВСУ приграничных поселков Теткино Глушковского района и Гуково Суджанского района 5 декабря. «ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет»,— написал господин Старовойт в своем telegram-канале.

19:17. В Токаревском районе Липецкой области прошли похороны погибшего в ходе военной операции на территории Украины местного жителя Александра Ананьева, заместителя командира и старшего инструктора отряда специального назначения. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.

17:30. В фонд Воронежской области для поддержки участников специальной военной операции на территории Украины собрано почти 103 млн руб. добровольных пожертвований от жителей региона. Об этом сообщил убернатор Александр Гусев.

«С одной стороны, власти наращивают объемы финансирования поддержки СВО, в том числе мобилизованных. С другой — растет и помощь от воронежцев,— отметил господин Гусев.— Моим решением деньги из фонда будут тратиться только на те воинские соединения, где есть мобилизованные воронежцы. При этом конечно в этих частях будем обеспечивать и их сослуживцев из других регионов»

16:53. Воронежская область «с опережением прошлогоднего графика» выполняет план по призыву на срочную службу в рамках осенней кампании. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По состоянию на утро 5 декабря для службы было отобрано 93% от плана. В войска отправлено 68% от плана — 554 человека.

«Федеральные и региональные власти продолжают акцентировать внимание на том, что солдаты, проходящие срочную службу, не будут участвовать в СВО»,— подчеркнули в пресс-службе облправительства



15:53. Администрация Корочанского района Белгородской области разослала жителям уведомление о том, что им следует осматривать свои земельные участки на наличие мин и других взрывоопасных элементов. Если на участке был обнаружен «опасный предмет», нужно прекратить все работы, отойти и вызвать экстренные службы по номеру 112.

14:40. Власти регионов Черноземья сообщили о возможности организовать доставку писем и посылок бойцам в зону спецоперации. «Специальный проект» по доставке запускает Минобороны РФ, уточнил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: «Доставлять посылки и письма до адресатов будет фельдъегерская служба, воинские части в зоне СВО прикреплены к ее подразделениям. А все военнослужащие будут обеспечены письменными принадлежностями и почтовыми конвертами, поэтому смогут ответить»

Как сообщается, родственники военнослужащих могут направлять свои письма и посылки почтой, указывая в поле адреса использовавшийся еще во время чеченской кампании шифр: «103400, город Москва-400, номер воинской части»

«Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва»,— уточнили в администрации Курска.

«Поручил коллегам из воронежского облправительства оперативно включиться в этот вопрос и узнать, чем мы можем помочь в рамках своих полномочий. Цель — обеспечить получение полевой почты воронежцами, которые сейчас выполняют боевые задачи»,— рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

12:46. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что едет в «расположение бойцов в зоне СВО».

11:59. На неделе с 5 по 11 декабря власти Курской области планируют запустить в регионе СМС-оповещение об обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Обстановка в регионе, по его оценке, «остается стабильно напряженной»:

«Фиксируем периодические обстрелы, чаще всего объектами атак становятся объекты инфраструктуры. Работает Минобороны и погрануправление, огневые точки подавляются, чаще всего — на упреждение»

11:49. С 5 декабря в Воронеже в штатном режиме заработал единственный в Черноземье крематорий, не принимавший заявки на сжигание тел умерших с 21 октября. Ранее сообщалось, что крематорий временно прекратил работу из-за последствий санкций, которые не позволяли учреждению купить необходимые комплектующие для ремонта чешской печи производства фирмы Tabo CS.

11:01. Рабочие из Курской области ведут ремонт 12 разрушенных в ходе боевых действий зданий в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава области Роман Старовойт. Ведется ремонт девяти жилых домов, двух поликлиник и одного здания отдельно стоящего рентген-кабинета.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 декабря