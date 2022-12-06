Справороссы предлагают выплачивать 13-ю пенсию, чтобы пенсионеры перестали занимать в МФО на Новый год

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут сегодня, 6 декабря, в Госдуму законопроект о выплате дополнительной ежегодной пенсии по старости, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа. Выплачивать 13-ю пенсию предлагается в декабре начиная с текущего года.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)»,— следует из пояснительных материалов.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, государство обязано оказывать пенсионерам поддержку в виде дополнительных выплат, поскольку они являются самыми социально незащищенными гражданами.

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками»,— добавил господин Миронов. Он уточнил, что выплата дополнительной пенсии поможет пенсионерам отказаться от опасных кредитов.

Кроме того, в материалах законопроекта отмечается необходимость увеличения в два раза фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 70 лет. Согласно действующему законодательству, такая норма предусмотрена только для 80-летних граждан.

Вчера, 5 декабря, президент Владимир Путин установил прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 12 363 руб. Также с 1 января 2023 года пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%.

Милена Костерева