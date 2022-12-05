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Коммерсантъ FM
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Соратники чеченского оппозиционера Абдурахманова сообщили об его убийстве в Швеции

Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники. В Швеции пока не комментировали информацию об убийстве. Со стороны российских властей реакции также не было.

Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов

Фото: instagram.com / tumsu_abdurakhmanov (Instagram принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta)

Тумсо Абдурахманов

Фото: instagram.com / tumsu_abdurakhmanov (Instagram принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta)

Как пишет 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата его смерти не приводится, однако 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. Также, по их словам, на связь перестал выходить Мохмад Абдурахманов, представитель организации и брат Тумсо Абдурахманова.

1ADAT утверждает, что они провели свое внутреннее расследование убийства Тумсо Абдурахманова. «На данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат Мухаммад был скрыт спецслужбами»,— сообщает Telegram-канал.

Тумсо Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его похитили люди, связанные с родственниками Рамзана Кадырова, и отвезли на разговор. После этого он уехал из России. В 2021 году он получил политическое убежище в Швеции.

В 2020 году была совершена попытка покушения на Тумсо Абдурахманова. Тогда неизвестный проник в его квартиру и попытался убить его молотком, пока он спал. Блогеру удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. По этому делу задержали двух россиян, мужчину и женщину, их имена не раскрывались. В 2021 году им назначили 12 лет и один год и шесть месяцев лишения свободы.

О том, как и почему Тумсо Абдурахманов спорил с чеченскими чиновниками,— в материале “Ъ” «Довольно обидные ваши слова».

Олеся Павленко

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