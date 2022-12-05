Деловая активность в России выросла после падения в октябре

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре увеличился до 48,3 пункта, следует из данных S&P Global. В октябре индекс PMI резко упал до 43,7 пункта, что стало минимумом за семь месяцев. Совокупный индекс PMI вырос до 50 пунктов после 45,8, индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 53,2 пункта с 50,7 в октябре.

Значение индекса менее 50 пунктов показывает снижение деловой активности в стране, выше 50 — рост.

S&P считает, что полученные данные свидетельствуют о «более мягком снижении как объема производства, так и новых заказов», а также о снижении занятости. «Что касается ценообразования, то инфляция производственных затрат немного снизилась»,— говорится в сообщении компании.

Резкий спад деловой активности в секторе услуг в октябре S&P Global также связывал со слабым спросом и сокращением клиентской базы из-за санкций. В прошлом месяце также снизилась деловая активность в российском производственном секторе.

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Лаура Кеффер