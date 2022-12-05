Следствие не заметило свиней

Как стало известно «Ъ», СКР и МВД прекратили расследование уголовных дел о передаче для разведения свиней земельных участков в защитной зоне нацпарка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском. Оба ведомства решили, что в действиях чиновников нет состава преступления. Генпрокуратура, однако, признала эти решения незаконными — и прокуратура Ярославской области их отменила. Теперь дела соединены в одно производство и переданы в региональное управление Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще в октябре СУ СКР и СУ УМВД России по Ярославской области закрыли уголовные дела о неправомерном отчуждении муниципальных земель в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском. Это следует из ответа Генпрокуратуры жительнице Москвы Ирине Павловой, которая через суд требует признать незаконными сделки по передаче участков в частные руки. Частный собственник участка на протяжении почти десяти лет разводил на нем свиней и других домашних животных. Однако расследование по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) было прекращено за отсутствием состава преступления.

«В Генеральной прокуратуре данные решения признаны незаконными, в связи с чем прокуратурой Ярославской области 10 ноября 2022 года отменены. Уголовные дела соединены в одном производстве, дальнейшее их расследование осуществляется СУ СКР по Ярославской области. Правовая оценка исследуемым событиям будет дана по его итогам с учетом совокупности собранных доказательств»,— говорится в ответе Генпрокуратуры. Отмечается также, что прокуратура Ярославской области еще в августе прошлого года через суд потребовала признать ничтожными договоры купли-продажи земельных участков и вернуть их в государственную собственность. Судебное разбирательство не завершено.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено что переданные участки также относились к землям общего пользования и зоне природных ландшафтов.

Любой из жителей и гостей города мог использовать эти земли для прогулок и отдыха, но после передачи в частную собственность на этих участках прогуливались только свиньи.

В октябре прошлого года «Ъ» сообщал, что граница переданного частному собственнику земельного участка расположена в полутора метрах от береговой линии, и продукты жизнедеятельности животных по дренажной канаве попадали в Плещеево озеро. Земля также не была оборудована «человеческой» канализацией: на ней располагаются деревянный туалет и выгребная яма. Пробы воды, взятые в месте впадения дренажной канавы в водоем, показали превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз. В частности, было зафиксировано превышение ионов аммония, нитрит-ионов и фосфа-ионов, увеличение концентрации которых ведет к неконтролируемому разрастанию водорослей. В нацпарке отмечали, что сложившаяся ситуация может привести к ускорению процесса эвтофирования озера и массовой гибели рыб, в том числе знаменитой ряпушки переславской.

Плещеево озеро также является важнейшим источником питьевой воды. Следовательно, под угрозой находилось и здоровье местных жителей и туристов. В Генпрокуратуре сообщили Ирине Павловой, что Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура приняла «меры реагирования в связи с непринятием администрацией города мер к организации ливневых стоков и предоставления загрязнения водоема». Сейчас ведется работа по проектированию и строительству ливневой канализации и локальных очистных сооружений, а также проходит согласование технического задания на разработку проектно-сметной документации по переносу выпуска централизованной канализации за пределы охранной зоны нацпарка «Плещеево озеро». Добавим, за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории в мае 2022 года администрация Переславля-Залесского была привлечена к административной ответственности.

Александр Тихонов, Ярославль