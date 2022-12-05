Скидки показались сладкими

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела по работе со странами СНГ ООО «Объединенные кондитеры» Евгения Жулебина и гендиректора дистрибуторской компании ООО «Главторг» Карена Налбандяна. Оба обвиняются в коммерческом подкупе, связанном с оптовой продажей кондитерских изделий. По версии следствия, своими действиями фигуранты нанесли «Объединенным кондитерам» ущерб на 65,9 млн руб. Сами они причастность к коррупции отрицают.

Фигуранты уже начали знакомиться со своим десятитомным уголовным делом о коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), которое было возбуждено 5 апреля 2022 года следственными органами ГСУ СКР по Москве. Поводом для расследования стало заявление генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» Дмитрия Андрюшкина, который сначала обратился в полицию, а затем — в СКР. В заявлении говорилось, что господин Жулебин мог получить в 2016–2018 годах от господина Налбандяна откаты за предоставление скидок в размере 2–3% на продукцию. Летом этого года обоих фигурантов задержали и по решению суда отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд смягчил им меру пресечения на домашний арест. Сейчас господин Налбандян и вовсе находится под запретом определенных действий.

В окончательной редакции обвинения, предъявленного фигурантам, говорится, что господин Жулебин получал как на свои счета, так и на счета жены деньги от «знакомого ему по роду трудовой деятельности» гендиректора ООО «Главторг» Налбандяна. За это «Главторгу» предоставлялись скидки на закупаемый товар под видом снижения цены конечному покупателю, что позволило дистрибутору извлечь дополнительную прибыль. Всего таким образом господином Жулебиным, по подсчетам следствия, было получено 65,957 млн руб.

По данным адвоката господина Жулебина Андрея Фокина, должность его доверителя не предусматривала оказание какого-либо влияния на ценообразование или установку скидок на продукцию. «И в деле нет ни одного лица, которому Жулебин передавал бы деньги в качестве подкупа. Их отношения с Налбандяном носили сугубо личный характер — один давал взаймы, другой брал и возвращал, но в деле этого почему-то не отражено».

«Объединенные кондитеры» тем не менее подали в Тимирязевский райсуд Москвы иск к своему экс-менеджеру, требуя взыскать с него 65,9 млн руб. в качестве нанесенного предприятию материального ущерба и «неосновательного обогащения за счет организации». В самой компании оперативно получить комментарии “Ъ” не удалось.

Юрий Сенаторов