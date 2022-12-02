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Десять лет роста

Опубликован десятый выпуск ежегодного справочника благотворительных фандрайзинговых фондов «Русфонд.Навигатор»

Русфонд.Навигатор

На протяжении уже десяти лет Русфонд изучает благотворительные фандрайзинговые фонды России и публикует результаты их деятельности в справочнике «Русфонд.Навигатор». Справочник основывается на информации из годовых отчетов некоммерческих организаций (НКО), открытых данных Министерства юстиции РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС). В новом выпуске мы анализируем результаты работы организаций в 2021 году и развитие благотворительной сферы за последнее десятилетие.

Сколько всего фондов

К концу 2021 года на информационном портале Минюста РФ содержалась информация о 200 618 зарегистрированных НКО, из которых 8,8 тыс.— это благотворительные некоммерческие фонды.

Старейшие из них были внесены в реестр Министерства еще в 1990-е годы. Но, по данным портала, на сегодня действующими остаются лишь около 30 благотворительных организаций, зарегистрированных в то время. В их числе несколько НКО, которые входят в сотню крупнейших благотворительных фандрайзинговых организаций России: «Детские деревни — SOS», Центр лечебной педагогики, РООИ «Перспектива», «Даунсайд Ап», «Дети.мск.ру».

Уже начиная с 2002 года в реестре ежегодно появляются сотни записей о регистрации некоммерческих фондов. Наибольшее число благотворительных организаций было зарегистрировано в период с 2010 по 2015 год: в «Навигаторе» фонды, созданные в это время, составляют больше трети от общего числа организаций.

А вот последние два года количество зарегистрированных в Минюсте благотворительных некоммерческих фондов падает: в 2021 году было создано только 618 организаций, что на 12% меньше, чем в 2020-м, и на 35% меньше, чем в 2019-м.

Сколько собрали фонды

Несмотря на внешние вызовы — пандемию, экономические спады,— сборы благотворительных фандрайзинговых фондов ежегодно, до 2021 года включительно, увеличивались. Рост этого показателя связан не только с фактическим увеличением сборов, но и с повышением открытости благотворительной сферы: все больше фондов публикуют на своем сайте годовые отчеты с финансовой информацией, а с 2020 года ФНС открыл доступ к государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности, где в том числе есть отчеты НКО. Многие фонды помимо годовых отчетов стали публиковать на своих сайтах также бухгалтерские отчеты, отчеты в Минюст, аудиторские заключения, что позволяет намного быстрее разобраться в их финансовой деятельности.

За десять лет поступления в организации, входящие в справочник, увеличились почти в три раза и составили в 2021 году более 30,5 млрд руб. 40% этой суммы сборов сделали пять самых крупных с точки зрения объемов пожертвований фондов: «География добра», «Подари жизнь», Русфонд, «Алеша», Банк еды «Русь». Эти фонды собрали более 12 млрд руб. в 2021 году. Такое неравномерное распределение типично для благотворительной сферы, и за десять лет изучения деятельности благотворительных фандрайзинговых организаций значительных колебаний в этом показателе не было: ежегодно 1% крупнейших фондов собирает 30–40% от общей суммы пожертвований всех организаций, попавших в «Навигатор».

Интересно, что начиная с 2020 года каждый фонд из пятерки самых крупных собирает более 1 млрд руб. в год, а лидер справочника — «География добра» — в 2021 году собрал более 5 млрд руб. Хотя еще пять лет назад, чтобы попасть в топ-5 по объему поступлений, можно было отчитаться о 450–500 млн руб., а три года назад — примерно о 800 млн руб.

Состав пятерки самых крупных благотворительных фандрайзинговых организаций меняется от выпуска к выпуску, но каждый год в нем есть три постоянных участника: «Подари жизнь», Русфонд и Банк еды «Русь».

Где собирали фонды

Сборы фондов неравномерно распределены и с точки зрения географии: чуть больше половины всех собранных средств приходится на организации, зарегистрированные в Москве.

Со временем мы можем наблюдать большее географическое разнообразие: еще пять лет назад московские фонды делали более 70% сборов всех фондов, а, например, в десятку крупнейших по сборам входили только организации из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня топ-10 представлен также организациями из Костромской и Волгоградской областей, растут пожертвования в региональные фонды.

Как тратили фонды

Согласно отчетности фондов, в 2021 году в среднем они потратили около 85% своих расходов на программную деятельность и около 15% — на административно-управленческие расходы. При этом 3% фондов утверждают, что совсем не используют собранные пожертвования на непрограммные траты (или просто не отчитываются о них), а около 5% — что потратили на обеспечение работы фонда больше половины всех своих расходов.

Треть фондов заявляют, что потратили на программные расходы 90% и более от всех своих трат.

Однако здесь стоит отметить, что среди фондов до сих пор нет единого и четкого понимания того, какие именно расходы следует считать административными, а какие — программными. Например, в некоторых отчетах оплата труда программных сотрудников, непосредственно задействованных в реализации проектов и программ, относится к программным расходам, а в других все зарплатные расходы отнесены к административным. То же самое с расходами на командировки в рамках проектов или на курьеров, которые, например, развозят подарки для детей по больницам.

Стоит также отметить, что у 45% фондов в 2021 году расходы превышали сумму собранных средств. В большей степени это относится к организациям, пожертвования в которые стали поступать в меньшем количестве, но остались обязательства по предоставлению определенного объема помощи благополучателям. Недостаток полученных средств чаще всего покрывался из переходящего остатка с 2020 года, когда фондам удалось значительно повысить свои сборы за счет дополнительной поддержки крупных грантодателей, партнеров, компаний. Такая поддержка была связана с распространением вируса COVID-19 и началом пандемии.

Подробную информацию о каждом фонде, вошедшем в наш обновленный справочник, вы можете найти на сайте Русфонда, в разделе «Русфонд.Навигатор».

Мария Дармина, координатор проекта «Русфонд.Навигатор»

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