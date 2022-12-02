Неваляшка, подпертая кирпичом

В сравнении с показателями на середину февраля 2022 года оценка Банком России рисков финансовой стабильности, обзор которых за второй-третий кварталы опубликован ЦБ, к ноябрю снизилась, и лишь показатели рисков, связанных с доходностью ОФЗ и с краткосрочными кредитами, сейчас выше докризисной. Неопределенность, связанная с будущим финансовых рынков, остается высокой — но при развитии в прогнозируемых пределах существующих трендов, как следует из обзора ЦБ, финансовой стабильности рынков РФ мало что угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Обзор финансовой стабильности» Банка России за второй-третий кварталы 2022 года, опубликованный ЦБ вчера, при всей его формальности и сухости не может недооцениваться: это созданный в международно признанном формате отчет о динамике показателей финансовой стабильности на рынках РФ в период одного из сильнейших шоков в их истории и единственный — в период вовлеченности РФ в непосредственные военные действия, за которыми последовали не имеющие прецедентов в мире по жесткости санкции со стороны экономик, составляющих заведомо более 50% мирового ВВП и более 60% внешнеторгового оборота России. Официальный вывод ЦБ по итогам оценок: в целом на текущий момент, по крайней мере по формализированным критериям, стабильность финрынков в РФ принципиально не отличается от ситуации до 24 февраля, даты начала военной операции на Украине, а по ряду параметров она выше. Учитывая, что в марте 2022 года все показатели на карте рисков финрынков, кроме показателя, связанного с реструктурированными корпоративными кредитами, оценивались в 100 баллов по стобалльной шкале, полная стабилизация рынков де-факто за полгода является результатом неожиданным.

Разумеется, обзор не обсуждает уместность главного инструмента купирования рисков — частичного двустороннего замораживания капитального счета указами президента, санкционными ограничениями и блокировкой расчетов со стороны США, ЕС и других крупных экономик. Масштабы «восстановления» объемов рисков в том или ином сценарии отмены этих решений ЦБ не оценивает по той же причине — ограничения являются двусторонними. Тем не менее, по существу обзор — оценка эффективности (в том числе избыточности) регуляторных действий Банка России весной-летом 2022 года. ЦБ констатирует, что его действия стабилизировали рынки фактически в «идеальном шторме» без существенных потерь. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева подтвердила вчера на пресс-конференции оценку потенциальной потребности банковской системы в докапитализации по итогам реализовавшихся рисков предельно в 0,7 трлн руб., менее 0,5% ВВП: для шока такого масштаба при перспективах долгосрочного сохранения ограничений по капитальному счету это меньше любых дававшихся оценок. Ответ же на вопрос о том, изменили ли действия Банка России потенциальные потери в гипотетическом будущем, видимо, практически невозможен. ЦБ в данном случае отвечает за предотвращение потерь от коротких рисков для финсистемы, но не за длинные перспективы развития и ее самой, и экономики РФ в целом: будущий контекст этого развития неизвестен.

Краткосрочно же Банк России констатирует дальнейший рост вероятности мировой рецессии и изменение характера ее влияния на финсистему РФ. Так, «подверженность рискам, связанным с дружественными странами… повысилась с учетом переориентации России на их рынки и использования их валют в расчетах»: сейчас вне доллара и евро (их вытесняют юань и рубль) проводится около 50% внешнеторговых расчетов. Тем не менее в сравнении с «довоенной» ситуацией февраля 2022 года умеренно усилились лишь два типа рисков: связанные с госдолгом (рост доходности ОФЗ) и, в меньшей степени, краткосрочные риски по процентному каналу. При этом достаточно сложно сопоставимая с собственно рисками неопределенность для рынков, что постоянно признает Банк России, в 2022 году дополнительно выросла — но де-факто ЦБ сейчас больше беспокоят перспективы «заражения» экономики РФ в сценарии мирового финансового кризиса, чем внутренний кризис, вероятность которого пока как минимум не выше, чем в конце 2021 года.

Дмитрий Бутрин